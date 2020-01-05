الليلة.. دليلك لمشاهدة مباريات الأهلي والزمالك في الدوري وكرة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

يشهد اليوم الأحد في الدوري مباراة للزمالك وأخرى للأهلي ضمن الجولة الـ12 لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2019-2020.

ويستضيف ملعب غزل المحلة مباراة الزمالك وطنطا في الساعة الـ5 مساء، بينما يلعب الأهلي ونادي مصر في الـ7.30 بملعب استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يتواجد بالاستوديو التحليلي لقناة "تايم سبورتس"، الإعلامي تامر صقر في الساعة 4.30، ومعه محمد عمر ووليد صلاح الدين ومحمد ابو العلا للتحليل.

ويعلق على مباراة الزمالك وطنطا بقناة "تايم سبورتس" أيمن الكاشف، ومحمد الكواليني معلقا على مباراة الأهلي ونادي مصر.

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ويقود الإعلامي سيف زاهر الاستوديو التحليلي بقناة "أون سبورت"، ويتواجد معه عبدالظاهر السقا، ومحمد أبوالعلا، وعماد متعب للتحليل.

ويتواجد في كبينة التعليق بقناة "أون سبورت" مؤمن حسن لمباراة الزمالك وطنطا، وحاتم بطيشة لمباراة الأهلي ونادي مصر.

وعلى جانب أخر، سيكون هناك إثارة من نوع أخر في لعبة كرة السلة، حيث مباريات الجولة الـ6 من منافسات دوري السوبر.

ويلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري في الساعة السادسة مساء، بينما يلعب الزمالك مع الجزيرة في الساعة الثامنة مساء.

ووفقا لما أعلنه الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة السلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فمن المقرر أن يتم بث المباراتين عبر قناة "أون سبورت 2".