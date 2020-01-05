مصابو الأهلي.. تقرير طبي عن الشحات.. تأهيل إكرامي.. وتطورات موقف سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة عمر:

طلب رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي تقرير طبي عن حالة الثلاثي حسين الشحات، محمود وحيد وشريف إكرامي، قبل رحلة الفريق إلي زيمبابوي؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم في الحادي عشر من ينير الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويعاني حسين الشحات من آلام في العضلة الضامة، أما محمود وحيد فقد تعرض لكدمة قوية في وجه القدم، بينما يعاني شريف إكرامي من إصابة في عضلة السمانة، وعلى ضوء التقرير الطبي يتحدد موقف الثلاثي من السفر مع الفريق إلى زيمبابوي.

وفي سياق متصل، يتوجه محمد محمود إلى ألمانيا؛ للخضوع لفحص طبي جديد ويخضع اللاعب لفترة علاج طبيعي في ألمانيا تستمر لمدة شهر، فيما يسافر حمدي فتحي يوم 17 من الشهر الجاري لاجراء فحوصات طبية جديدة للأطمئنان على حالته بعد جراحة غضروف الركبة التي خضع لها.

على الجانب الآخر، ينتظر سعد سمير، مدافع الفريق، تقرير البروفيسور ماركوس فولتر، الذي أجرى له جراحة وتر أكيلس، لتحديد موعد عودته إلى مصر والبرنامج الذي سيقوم بتنفيذه بعد العودة.

Advertisements

وكان سعد سمير قد ظهر بعد الجراحة مستعينا بعكازين، بعد أن قام الطبيب الألماني بتثبيت جهاز في القدم لضمان نجاح الجراحة وعدم حدوث أي مضاعفات في الأيام الأولى بعد العملية التي أجراها الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد عودة سمير إلى القاهرة بناء على رؤية وقرار فولتر، خاصة أن الفترة الأولى بعد الجراحة تشهد راحة تامة للاعب، فيما يحدد التقرير الطبي ما إذا كان سعد سيقوم بتنفيذ برنامج علاج طبيعي في القاهرة بعد العودة أم سيتم تمديد فترة الراحة.

من جانبه، يواصل رمضان صبحي، الخضوع لجلسات في الجيم بعد تنفيذ المرحلة الأولى من العلاج الطبيعي وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الطبي بعد تعرض اللاعب لتمزق في العضلة الخلفية وإعلان غيابه في وقت سابق فترة تصل إلى 6 أسابيع.

وبدأ صبحي تنفيذ بعض الفقرات داخل الجيم، على أن تتحدد المرحلة الجديدة في برنامجه التأهيلي بعد عودة بعثة الفريق من زيمبابوي.