تقرير.. اتحاد الشرطة يحذر الأهلي قبل مواجهة نادي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
يستضيف الأهلي فريق إف سي مصر ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي.
وتعد مباراة اليوم هي المواجهة الأولى في تاريخ الفريقين، بعدما سجل المنافس حضوره في الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم، ولم يسبق أن التقى الفريقان من قبل.
الأهلي يتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة بعد جمع 27 نقطة في تسع جولات، بينما يأتي نادي مصر في المركز الـ13 وفي جعبته 11 نقطة بعد فوزه على طنطا بالجولة الأخيرة.
ويتمتع المارد الأحمر بسجل جيد أمام الفرق الصاعدة، بعدما خاض 24 مباراة أمام الفرق التي يواجهها لأول مرة في الألفية الحالية، محققًا 20 انتصارا مقابل 3 تعادلات وهزيمة وحيدة.
وجاءت الهزيمة الوحيدة للأهلي على يد اتحاد الشرطة منذ 11 عامًا، وتحديدًا في موسم (2008-2009) حين فجّر الفريق مفاجأة بالفوز (1-0) بهدف سجله أحمد دويدار من ركلة جزاء.
الخليج 365 يستعرض نتائج الأهلي أمام الفرق التي يواجهها لأول مرة في الدوري منذ عام 2000:
- 2000/2001
فوز 2-0 سكة حديد سوهاج
- 2001/2002
فوز 1-0 سوهاج
- 2002/2003
فوز 2-1 إنبي
- 2003/2004
لا يوجد
- 2004/2005
فوز 3-0 أسمنت السويس
فوز 3-0 أسمنت أسيوط
فوز 1-0 طلائع الجيش
- 2005/2006
لا يوجد
- 2006/2007
فوز 3-1 بترول أسيوط
فوز 4-0 بتروجيت
فوز 2-0 طنطا
- 2007/2008
فوز 2-1 المصرية للاتصالات
- 2008/2009
خسارة 1-0 اتحاد الشرطة
- 2009/2010
فوز 1-0 الجونة
فوز 1-0 الإنتاج الحربي
- 2010/2011
تعادل 1-1 مصر المقاصة
فوز 2-1 وادي دجلة
تعادل 2-2 سموحة
- 2011/2012
فوز 3-1 الداخلية
- 2012/2013
فوز 2-0 تليفونات بني سويف
- 2013/2014
فوز 3-0 الرجاء
- 2014/2015
تعادل 0-0 الأسيوطي "بيراميدز حاليا"
فوز 2-1 النصر
فوز 4-2 ألعاب دمنهور
- 2015/2016
لا يوجد
- 2016/2017
فوز 3-0 النصر للتعدين
- 2017/2018
لا يوجد
- 2018/2019
فوز 2-0 النجوم
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