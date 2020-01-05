"إراحة صلاح وماني".. تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون بكأس الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية إن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي سيلجأ لإراحة لاعبيه الأساسيين في تشكيل الريدز أمام إيفرتون، على أن يعتمد على دكة البدلاء.

ويستعد ليفربول لاستضافة نظيره إيفرتون مساء اليوم الأحد على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبحسب ما ذكرته التقارير الأوروبية فإن كلوب سيمنح الثلاثي الهجومي محمد صلاح، ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو راحة من مباراة اليوم بجانب الحارس البرازيلي أليسون بيكر والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

ومن المتوقع أن يستعين كلوب بأدريان في مركز حراسة المرمى، على أن يدفع بالوافد الجديد تاكومي مينامينو القادم من صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي في مباراة اليوم.

Advertisements

التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: ويليامز، ناثانيل فيليبس، فان دي بيرج، آندرو روبيرتسون

خط الوسط: جيمس ميلنر، آدم لالانا، كورتيس جونز

خط الهجوم: هيرفي إيليوت، ديفوك أوريجي، تاكومي مينامينو

جدير بالذكر أن آخر لقاء جمع بين ليفربول وإيفرتون بديربي ميرسيسايد كان ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإنجليزي وفاز الريدز بخماسية مقابل هدفين.