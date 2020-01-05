ردود أفعال الصحف الإسبانية على تعادل برشلونة مع إسبانيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تعادل نادي برشلونة الإسباني مع فريق إسبانيول 2-2، مساء أمس السبت، في ديربي كتالونيا بالجولة الـ19 والأخير بالدور الأول من الدوري الإسباني.

ورغم تعادل النادي الكتالوني فإنه يحافظ على صدارة الليجا الإسبانية بـ40 نقطة متقدما بفارق الأهداف أمام ريال مدريد الوصيف.

ونستعرض لكم أبرز ردود أفعال الصحف الإسبانية عن تعادل برشلونة مع إسبانيول:

ماركا

عنونت الصحيفة الإسبانية، أن هدفاً في الدقيقة 88 من عمر اللقاء أنهى ديربي كتالونيا بالتعادل الإيجابي بين برشلونة وإسبانيول.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب الصيني وو لي، استطاع أن يحبط مجهود لاعبي برشلونة في الفوز بالمباراة.

موندو ديبورتيفو

قالت الصحيفة الكتالونية أن اللاعب وو لي قضى على أحلام برشلونة بالفوز في المباراة في أخر دقائق اللقاء.

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وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يُنهي الدور الأول من الليجا كبطل للشتاء بـ40 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

وأضافت أن هذا الموسم هو الأسوأ لبرشلونة من حيث جمع النقاط في الدور الأول منذ فترة فرانك ريكارد المدير الفني السابق لبرشلونة في موسم 2007-2008.

سبورت

برشلونة يصطدم بإيمان إسبانيول.. هو العنوان التي عنونت به الصحيفة الإسبانية غلافها بعد تعادل البارسا مع إسبانيول.

وقالت الصحيفة أن برشلونة اخطأ في الحفاظ على تقدمه في الديربي، وأن إسبانيول لم يستسلم وتعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

آس

أطلقت صحيفة "آس" الإسبانية على مباراة برشلونة وإسبانيول، اسم ديربي الغضب، بعد الأداء القوي الذي قدمه فريق إسبانيول.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة أنهى الشتاء كمتصدر لبطولة الليجا برصيد 40 نقطة.