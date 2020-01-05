تقرير.. عبد الله السعيد ضمن 3 لاعبين على رادار الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

رغم محاولة مجلس إدارة الزمالك في تعديل بند لائحة نظام الاستبدال إلا أن النادي الأبيض لا يحق له سوى استبدال لاعب واحد في قائمته أي التعاقد مع لاعب فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية.

صحيح أن فريق الزمالك يعاني من نقص بعض المراكز خاصة في مركز الظهير الأيمن والذي شهد رحيل التونسي حمدي النقاز دون الحصول على إذن من النادي على خلفية مستحقاته المالية المتأخرة.

إدارة الزمالك وضعت العديد من الأولويات حول صفقات يناير وهذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية:

- عبد الله السعيد

في مارس 2018 أعلن نادي الزمالك التوقيع مع عبد الله السعيد والذي كان وقتها يلعب في صفوف الأهلي حيث قام النادي الأبيض بنشر صور التوقيع بعد حصوله على 40 مليون جنيه من إدارة القلعة البيضاء.

انتقال السعيد لم يتم بعدما جدد عقده مع الأهلي والذي قرر وقتها عرض اللاعب للبيع ليرحل لصفوف كوبس الفنلندي على سبيل الإعارة ومنه إلى أهلي جدة السعودي.

السعيد في يناير الماضي عاد من جديد للدوري المصري عبر بوابة بيراميدز إلا أن صاحب الـ34 عامًا قد يعود إلى اهتمامات الزمالك من جديد خاصة أن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عبّر عن رغبته في التعاقد مع السعيد، لافتًا إلى أن فريقه في حاجة فنية للاعب.

وكشف رئيس القلعة البيضاء في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" :"أهلا بعبدالله في الزمالك إذا كان لديه رغبة في ذلك، هناك علاقة مميزة تربطنا مع نادي بيراميدز خلال الوقت الحالي".

ويتصدر السعيد ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد تسعة أهداف حيث يفصله هدف وحيد عن الوصول لنادي الـ100 في المسابقة المحلية.

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- محمد عبد العاطي

ورقة أخرى ضمن اهتمامات إدارة القلعة البيضاء منذ الصيف الماضي وهو لاعب وسط وادي دجلة محمد عبد العاطي من أجل دعم منتصف الملعب خاصة بعد إصابة محمود عبد العزيز "زيزو" بقطع في الرباط الصليبي منذ بداية الموسم الحالي.

أمير مرتضى منصور كشف في أكتوبر الماضي أن ناديه حاول ضم عبد العاطي إلا أن الصفقة لم تتم بسبب المقابل المادي الذي حدده النادي الدجلاوي مقابل السماح ببيع صاحب الـ24 عامًا مقابل 50 مليون جنيه.

المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك كشف أن المطالب المادية من جانب دجلة أوقفت المفاوضات.

في المقابل، كشف حازم خيرت مدير شركة وادي دجلة أن إدارة ناديه لم تتلق أي عرض رسمي من جانب الزمالك حاليًا.

وأوضح خيرت في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" أن ناديه سيوافق على رحيل عبد العاطي بشرط هو الحصول على المقابل المادي الذي حددناه في الصيف الماضي.

وأضاف:"في الصيف الماضي وضعنا أكثر من سيناريو لاتمام صفقة عبد العاطي وهو الحصول على مقابل مادي فقط أو تقليل المبلغ مع الحصول على لاعبين من الزمالك إلا أننا لم نصل لاتفاق".

- عودة كاسونجو

بالنظر إلى الأوراق الهجومية في فريق الزمالك سنجد أن الأبيض يعتمد على الثنائي مصطفى محمد بجانب عمر السعيد في ظل غياب المغربي الدولي خالد بوطيب بسبب الإصابة بجانب عدم تقديم المستوى المطلوب منذ التعاقد معه من فريق مالطيا سبور التركي.

هنا بدأ البحث عن ورقة متاحة وهو الكونغولي كابونجو كاسونجو والذي رحل لصفوف الوداد البيضاوي في الصيف الماضي على سبيل الإعارة إلا أن صاحب الـ25 عامًا لم يتم قيده رفقة الفريق المغربي لاكتمال عدد المحترفين ليعود مجددًا لصفوف الزمالك.

كاسونجو لم يتم قيده مع الزمالك في القائمة المحلية خلال هذا الموسم إلا أن إدارة القلعة البيضاء قد تعود من جديد وتضع اللاعب ضمن قائمتها المحلية خاصة أن الفريق في حاجة إلى مهاجم لدعم الجانب الهجومي في ظل المنافسة على دوري أبطال أفريقيا بجانب مسابقتي الدوري والكأس.