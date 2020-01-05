هل يكون عمرو السومة صفقة الأهلي الثانية؟

دخل مسؤلو النادي الأهلي المصري في مفاوضات جادة مع نظرائهم بأهلي جدة السعودي، من أجل التعاقد مع المهاجم السوري عمرو السومة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

عرض جهاز الكرة بالنادي الأهلي اللاعب عمرو السومة على السويسري رينيه

فايلر، المدير الفني، الذي وافق على ضم اللاعب لحل أزمة الخط الأمامي وإهدار الفرص.

كان فايلر طلب ضم مهاجم جديد، خلال سوق الانتقالات الشتوية، لمواجهة أزمة إهدار

الفرص السهلة داخل الفريق، إضافة إلى تحفظه على مستوى عدد من اللاعبين في الخط الأمامي للمارد الأحمر.

يبدو أن المسشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، هو من يدير المفاوضات مع نادي أهلي جدة لاستقدام السومة إلى الأهلي المصري.