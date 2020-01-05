دخل مسؤلو النادي الأهلي المصري في مفاوضات جادة مع نظرائهم بأهلي جدة السعودي، من أجل التعاقد مع المهاجم السوري عمرو السومة خلال فترة الانتقالات الشتوية.
عرض جهاز الكرة بالنادي الأهلي اللاعب عمرو السومة على السويسري رينيهفايلر، المدير الفني، الذي وافق على ضم اللاعب لحل أزمة الخط الأمامي وإهدار الفرص.
كان فايلر طلب ضم مهاجم جديد، خلال سوق الانتقالات الشتوية، لمواجهة أزمة إهدارالفرص السهلة داخل الفريق، إضافة إلى تحفظه على مستوى عدد من اللاعبين في الخط الأمامي للمارد الأحمر.
يبدو أن المسشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، هو من يدير المفاوضات مع نادي أهلي جدة لاستقدام السومة إلى الأهلي المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يكون عمرو السومة صفقة الأهلي الثانية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.