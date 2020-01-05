الأهلي يُنهي أزمة قيد كهربا

انتهت أزمة قيد محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إذ قام مسئولو الأهلي بسداد قيمة المديونية لاتحاد الكرة التي تقدر بحوالي 8 ملايين جنيه. قام مسئولو الأهلي بقيد كهربا في قائمة الفريق الأحمر لإشراكه في لقاء إف سي مصر بالدوري. لإشراكه في لقاء إف سي مصر بالدوري. وأثار اتحاد الكرة حالة من الغضب الشديد بعدم قيد محمود عبدالمنعم "كهربا" عن طريق الحديث عن وجود مديونيات لدى الأهلي في ظل التزام النادي الأهلي الشديد بسداد مستحقات الجهات المختلفة كافة، وعدم وجود شرط بلائحة القيد يمنع قيد لاعب قبل سداد مستحقات معينة تعتبر في الوقت الراهن محل خلاف من جانب مسئولي الاتحاد، وهو ما يسير في اتجاه مجاملة بعض الأندية وإثارة الأزمات من دون مبرر. في ظل التزام النادي الأهلي الشديد بسداد مستحقات الجهات المختلفة كافة، وعدم وجود شرط بلائحة القيد يمنع قيد لاعب قبل سداد مستحقات معينة تعتبر في الوقت الراهن محل خلاف من جانب مسئولي الاتحاد، وهو ما يسير في اتجاه مجاملة بعض الأندية وإثارة الأزمات من دون مبرر.

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