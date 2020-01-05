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الأهلي السعودي يتعاقد مع ماركو مارين

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 أعلن نادي أهلي جدة السعودي عن التعاقد مع ماركو مارين، اليوم الأحد، وذلك لدعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

 

 قال الأهلي، عبر موقعه على "تويتر": "أنهت إدارة النادي

الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، التوقيع المبدئي مع صانع الألعاب الألماني ماركو مارين، 30 عامًا، قادمًا من فريق ريد ستار الصربي؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي".

 

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 أضاف الحساب قائلًا إنه سيتم التوقيع النهائي بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة.

 يذكر أن ماركو خاض تجارب احترافية في العديد من الأندية، أبرزها ، وفيردر بريمن، وإشبيلية، وبوروسيا مونشنجلادباخ، وفيورنتينا.

 

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