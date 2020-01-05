تشكيل الأهلي المتوقع أمام إف سي مصر في الدوري

يواجه الأهلى إف سي مصر في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يبحث الأهلي عن تحقيق الفوز العاشر على التوالى فى بطولة الدورى بعدما أصبح على أعتاب تكرار الإنجاز التاريخى والرقم القياسى الذى تحقق باسم النادى أيضاً موسم 2004 – 2005 كأكثر فريق يحقق انتصارات متتالية بالدورى فى موسم واحد برصيد 11 فوزًا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد المصرى البورسعيدى بخلاف لقاء القمة أمام الزمالك.. ويملك الأهلى أقوى هجوم ودفاع بعدما سجل 25 هدفاً واستقبل هدفاً واحداً ولم تهتز شباك الفريق الأحمر فى آخر 6 لقاءات بالدورى منذ هدف أسوان الوحيد فى شباكه عن طريق الإثيوبى أوميد أوكري.

ويغيب عن الأهلى حسين الشحات وحمدى فتحى ورمضان صبحى ومحمد محمود وكريم وليد

نيدفيد وسعد سمير بينما يعود أيمن أشرف من الإيقاف.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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خط الدفاع: محمود متولي ورامي ربيعة وأحمد فتحي وعلي معلول

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة

في الهجوم: جونيور أجايي وليد أزارو وأحمد الشيخ

ويحتفظ فايلر بأوراق هجومية مميزة مثل الأنجولى جيرالدو ووليد سليمان ومروان محسن وصلاح محسن فى قائمة الفريق على مقاعد البدلاء تحسباً لسير المواجهة.

ويحتل إف سى مصر المركز الثانى عشر برصيد 11 نقطة بقيادة مدربه عبد الناصر محمد، وسجل الفريق 8 أهداف واستقبل 16 هدفاً.