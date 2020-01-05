اليوم.. اجتماع الاتحاد المصري لتنس الطاولة

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور أجتماع اليوم الأحد لمناقشة خطة الاعداد للمرحلة القادمة والتى تشهد العديد من البطولات والتصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان الاتحاد المصرى قد أجل الأجتماع الذى كان مقررًا انعقاده أمس لليوم لمنح الفرصة للأعضاء لحضور عزاء الراحل ممدوح سلامة عضو مجلس الإدارة وبطل مصر وأفريقيا الأسبق .

على جانب اخر كشف خالد الصالحى رئيس الاتحاد الافريقى لتنس الطاولة فى تصريحات خاصة ل» الوفد « ، موقف الاتحاد الافريقى من التدخل فى أمور الاتحاد المصرى قائلًا أن الخلافات أمر واقع يمر بها

جميع الاتحادات، مشيرًا الى أنه ليس لديه السلطة فى التدخل فى شئون الاتحاد بدون دعوة رسمية، ولكنه يتعامل مع الاتحاد المصرى دائمًا بصفة ودية من أجل تطوير اللعبة فى مصر.

وأكد الصالحى أن الأمور مستقرة داخل الاتحاد المصرى والجميع يعمل بجد من اجل تنفيذ خطة الاعداد فى طوكيو 2020 مشيرًا الى انه أنه مازال متبقى فرصة لمصر لتأهل آخر من خلال بطولة كأس أفريقيا التى تقام فى تونس وتصفيات أفريقيا المؤهلة للأولمبياد والمقرر اقامتها فى فبراير القادم

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وكشف الصالحى حقيقة منعه من حضور اجتماعات الاتحاد المصرى مؤكدا أنه لم يتلق أى مخاطبات بهذا الشأن من الجهات المختصة سواء وزارة الرياضة أو اللجنة الأولمبية او الاتحاد المصرى .

واختتم رئيس الاتحاد الأفريقى بأنه يحضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفته الدولية وفقًا للوائح ولا يملك أحد منعه من الحضور مؤكدًا أن مثل هذه الانباء تترد من الحين والآخر بهدف هدم الاستقرار داخل الاتحاد لافتًا لأنه لا يعير مثل هذه الشائعات أى اهتمام ويركز فقط فى عمله بما يخدم الصالح العام وخاصة تنس الطاولة فى مصر

من ناحية اخرى تقام اليوم اختبارات منتخب تنس الطاولة للمشاركة فى بطولة العالم المقرر انطلاقها نهاية يناير الجارى بإلمانيا، حيث يخوض منتخب مصر معسكرا باستاد القاهرة استعدادا لبطولة العالم وأيضًا كأس افريقيا .