موعد مباراة الزمالك وطنطا في الدوري والقنوات الناقلة

يلتقي مساء اليوم الأحد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره طنطا في المباراة التي تقام على ملعب ستاد غزل المحلة، فى الجولة الثانية عشرة للدورى الممتاز.

موعد مباراة مباراة الزمالك وطنطا

يكون موعد مباراة الزمالك وطنطا في الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطنطا

ستكون مباراة الزمالك وطنطا بالدوري المصري منقولة بشكل حصري عبر قنوات: أون سبورت، تايم سبورت، نايل سبورت.

يدخل الفريق الأبيض المباراة وسط معنويات مرتفعة بعد أن استعاد نغمة الانتصارات عقب الفوز فى الجولة السابقة على أسوان بهدفين نظيفين، رفع بهما رصيده إلى النقطة ١٨ محتلًا بها المركز الرابع، وله لقاء مؤجل مع

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الأهلى.

استعد الزمالك للمباراة سريعًا من دون راحة نظرًا لضيق الوقت، حيث حرص الفرنسى كارتيرون على عمل استشفاء للاعبين الأساسيين حتى لا يصابوا بحالة من الإجهاد، نظرًا لضغط المباريات، وركز على النواحى التكتيكية فقط فى التدريبات وتجربة الخطة التى سيواجه بها طنطا بعد أن شاهد له مباريات عدة فى الدورى، ووضع مع معاونيه سامى الشيشينى وأمير عبدالعزيز يديه على نقاط القوة والضعف.

أكد المدير الفنى للاعبيه أنهم كانوا رائعين فى مباراة زيسكو الزامبى، وكذلك مباراة أسوان، وعليهم أن يحافظوا على الأداء الجيد والروح القتالية العالية ويسعوا فقط إلى مواصلة الانتصارات لأن الفرصة مازالت قائمة للمنافسة فى الدورى، ولا ينظرون

إلى نتائج المنافسين، وعليهم فقط أن يركزوا فى كيفية الفوز فى كل مباراة على حدة.

يسعى كارتيرون إلى عمل تشكيل متوازن لتعويض الغيابات الإجبارية، خصوصًا فى خط الوسط بسبب غياب الثنائى الأساسى التونسى فرجانى ساسى وطارق حامد اللذين تعرضا للإيقاف بعد لقاء أسوان بسبب الإنذار الثالث والطرد.

يتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من محمد عواد فى حراسة المرمى، وأمامه رباعى الدفاع محمد عبدالغني ومحمود حمدى الونش وعبدالله جمعة وأحمد عيد، وفى الوسط أحمد سيد زيزو ومحمد حسن وأمامهما محمد أوناجم وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما، ويقود الهجوم عمر السعيد.

يدخل فريق طنطا مواجهة الزمالك فى محاولة للهروب من سلسلة النتائج السلبية فى الدورى بعد العديد من التعادلات والهزائم المتتالية، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، جمعها من فوز وحيد وسبعة تعادلات، وتلقى 3 هزائم.

يسعى أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، لتخطى المرحلة الصعبة للفريق بعد الخسارة الأخيرة أمام فريق مصر بهدفين مقابل هدف، ومحاولة تحسين النتائج.