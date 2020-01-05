موعد مباراة الأهلي وإف سي مصر في الدوري والقنوات الناقلة

يواجه فريق الأهلى نظيره إف سي مصر مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وإف سي مصر

يكون موعد مباراة الأهلي وإف سي مصر في الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإف سي مصر

ستكون مباراة الأهلي وإف سي مصر منقولة بشكل حصري عبر قنوات: أون سبورت، تايم سبورت، نايل سبورت.

يبحث الأهلي عن تحقيق الفوز العاشر على التوالى فى بطولة الدورى بعدما أصبح على أعتاب تكرار الإنجاز التاريخى والرقم القياسى الذى تحقق

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باسم النادى أيضاً موسم 2004 – 2005 كأكثر فريق يحقق انتصارات متتالية بالدورى فى موسم واحد برصيد 11 فوزًا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد المصرى البورسعيدى بخلاف لقاء القمة أمام الزمالك.. ويملك الأهلى أقوى هجوم ودفاع بعدما سجل 25 هدفاً واستقبل هدفاً واحداً ولم تهتز شباك الفريق الأحمر فى آخر 6 لقاءات بالدورى منذ هدف أسوان الوحيد فى شباكه عن طريق الإثيوبى أوميد أوكري.

واستعد الأهلي دون راحة لمواجهة الليلة بعد أن فاز على مصر المقاصة بالجولة الماضية، وعقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى جلسة

مع لاعبيه من أجل التحذير من هذه المواجهة وحصد النقاط الثلاث لمواصلة مسلسل الانتصارات كما عكف على مذاكرة نقاط القوة والضعف فى صفوف المنافس من أجل الوقوف على التشكيلة الأمثل.

ويغيب عن الأهلى حسين الشحات وحمدى فتحى ورمضان صبحى ومحمد محمود وكريم وليد نيدفيد وسعد سمير بينما يعود أيمن أشرف من الإيقاف.

ويحشد فايلر أسلحته فى التشكيلة التى تضم الحارس محمد الشناوى وأمامه رباعى الدفاع محمود متولى ورامى ربيعة وأحمد فتحى والتونسى على معلول بينما يقود خط الوسط المالى أليو ديانج وبجواره عمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وفى الهجوم النيجيرى جونيور أجاى والمغربى وليد أزارو وأحمد الشيخ.

ويحتفظ فايلر بأوراق هجومية مميزة مثل الأنجولى جيرالدو ووليد سليمان ومروان محسن وصلاح محسن فى قائمة الفريق على مقاعد البدلاء تحسباً لسير المواجهة.

ويحتل إف سى مصر المركز الثانى عشر برصيد 11 نقطة بقيادة مدربه عبد الناصر محمد، وسجل الفريق 8 أهداف واستقبل 16 هدفاً.