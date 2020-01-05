موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بكأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستعد ليفربول لمواجهة قوية أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، مساء اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

يكون موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون

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ستكون مباراة ليفربول وإيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 2، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

ويسعى ليفربول للفوز من أجل العبور إلى الدور القادم، خاصة أن المباراة ذات طابع خاص، لما بين الفريقين من صراع تاريخى باعتبارهما من مدينة ليفربول.

ويدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة

بعدما فاز على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، سجلهما محمد صلاح وساديو مانى ليعزز صدارته لجدول الدورى بعد أن رفع رصيده إلى ٥٨ نقطة مبتعدًا عن أقرب منافسيه ليستر سيتى بفارق ١٣ نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل ليفربول بتشكيل مكون من: أليسون بيكر فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع ترينت أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندى روبرتسون، وفى الوسط جوردن هندرسون، جورجينهو فينالدوم، جيمس ميلنر، وفى الهجوم محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، وساديو ماني.