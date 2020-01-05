رياضة | عاجل.. الأهلي يحل أزمة قيد "كهربا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يحل أزمة قيد "كهربا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو النادي الأهلي، في إنهاء أزمة قيد محمود عبد المنعم "كهربا" الوافد الجديذ للقلعة الحمراء، ليتم قيده في صفوف الفريق الأحمر اليوم الأحد.

وتوجه وفد من الأهلي إلى مقر اتحاد الكرة المصري وقام بسداد المديونات المتراكمة على النادي الأحمر، ليتم قيده واستخراج الكارنية الخاص باللاعب ويحق له المشاركة في مباريات الفريق بداية من لقاء اليوم أمام إف سي مصر.

وكان النادي الأهلي قد أعلن مساء أمس السبت وصول البطاقة الدولية لكهربا من نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي النادي السابق لكهربا بعد التعاقد رسميًا معه لمدة ٤ مواسم ونصف.

ويستضيف الأهلي نظيره إف سي مصر في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.