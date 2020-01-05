رياضة | إنتر ميلان قلق بشأن التعاقد مع كريستيان إريكسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان قلق بشأن التعاقد مع كريستيان إريكسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي إنتر ميلان الإيطالي تحت قيادة مدربه انطونيو كونتي فى حسم صفقة اللاعب الدنماركى كريستيان إريكسن لاعب توتنهام هوتسيبير الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة لتدعيم خط الهجوم خلال المواسم القادمة.

وأشارت تقارير صحفية إيطاليا أن النيراتزورى قد قطع شوط كبير فى الصفقة بعد الإتفاق مع وكيل اللاعب ومع إدارة توتنهام على شراء اللاعب فى صفقة تصل لمبلغ 25 مليون يورو، وهو ما يعد مبلغ جيد لإدارة السبيرز خاصة أن النجم الدنماركى سينتهي تعاقده مع الفريق الإنجليزى بنهاية الموسم، اى يصبح اللاعب حر فى الصيف القادم، مما يجعل إدارة توتنهام تريد الإستفادة من رحيله.

وتشعر إدارة إنتر ميلان الإيطالي بالقلق خاصة أن إريكسن مازال يفكر فى الإنتقال لصفوف ريال مدريد الإسبانى، ويفكر فى البقاء فى توتنهام حتى نهاية الموسم وعدم الرحيل للنيراتزورى، بسبب إنتظاره لتحرك من إدارة الريال للتعاقد معه.

وكان إريكسن على طاولة تعاقدات ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ولكن فضل المرينجى التعاقد مع الهدف الرئيس بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ولكن فشل الملكى فى النعاقد مع اى من اللاعبين بسبب تمسك أنديتهم بهم.