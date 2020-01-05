رياضة | عاجل.. ريال مدريد يضم صفقة شتوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ريال مدريد يضم صفقة شتوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توصل نادي ريال مدريد الإسباني لاتفاق مع صفقة شتوية خلال الساعات الماضية بعد صراع قوي مع برشلونة الغريم التقليدي للملكي.
وأكدت صحيفة " ماركا" أن ريال مدريد اتفق مع فلامنجو على ضم نجمه الشاب رينير جيسوس في يناير الجاري ليتفوق على غريمه برشلونة في الصفقة.
وستكلف الصفقة البرازيلية خزائن نادي ريال مدريد دفع 35 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد رينير، والذي انخفض إلى النصف بعد تجديد تعاقده مؤخرًا.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة بعد يوم 19 يناير الجاري، بعد أن يتم اللاعب 18 عاما، لتلافي الدخول في مشاكل مع الفيفا.
ومن المقرر أن يشارك رينير مع الفريق الثاني لريال مدريد (كاستيا)، على أن يتم تصعيده للفريق الأول خلال الموسم المقبل.