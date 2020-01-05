رياضة | سولشاير يحسم مصير بول بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يحسم مصير بول بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم أولى جونار سولشاير المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي موقف النجم الفرنسي ولاعب وسط الشياطين الحمر بول بوجبا بعد التقارير الصحفية والإعلامية التى تشير برحيل اللاعب خلال شهر يناير الجاري.

وأكد سولشاير خلال تصريحات تليفزيونيه نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية أن بول بوجبا لن يرحل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وشدد المدرب النرويجي على إستمرار اللاعب الفرنسي فى صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

ورفض سولشاير رحيل اللاعب الفرنسي عن الفريق لإحتياج مانشستر يونايتد لخدمات بوجبا خلال الفترة الحالية ببطولة الدوري الإنجليزى وبطولة الدوري الأوروبي.

ويسعي ريال مدريد الإسبانى للتعاقد مع بوجبا منذ الانتقالات الصيفية الماضية ولكن مغالاة إدارة مان يونايتد أوقفت الصفقة وإنتقال اللاعب للمرينجي، ويعد بوجبا هو الهدف الرئيسي لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وللمدير الفنى زين الدين زيدان.