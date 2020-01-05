رياضة | رمضان وإكرامي يواصلان التأهيل في الأهلي للتعافي من الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان وإكرامي يواصلان التأهيل في الأهلي للتعافي من الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسات في الجيم بعد تنفيذ المرحلة الأولى من العلاج الطبيعي وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الطبي بعد تعرض اللاعب لتمزق في العضلة الخلفية وإعلان غيابه في وقت سابق فترة تصل إلى 6 أسابيع.

وبدأ صبحي تنفيذ بعض الفقرات داخل الجيم، على أن تتحدد المرحلة الجديدة في برنامجه التأهيلي بعد عودة بعثة الفريق من زيمبابوي والانتهاء من مواجهة بلاتينيوم التي تقام يوم 11 يناير الجاري في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقام رمضان صبحي بتنفيذ البرنامج الذي حدده الجهاز الطبي وذلك بمقر النادي بالجزيرة.

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وفي نفس السياق واصل شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تنفيذ البرنامج التأهيلي، بعد تعرضه لإصابة في عضلة السمانة، أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي، وغيابه عن مواجهة مصر المقاصة في الجولة الماضية ، وإف سي مصر التي تقام مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على الحديث مع إكرامي للاطمئنان على حالته، والتعرف على مستجدات إصابته، إلى جانب المتابعة مع طبيب الفريق.

ويتحدد موقف إكرامي من السفر مع الفريق إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم المقرر لها يوم 11 يناير الجاري بناء على التقرير الطبي للدكتور خالد محمود طبيب الفريق.