رياضة | طبيب الأهلي يحصن اللاعبين والجهاز الفني بالتطعيمات الخاصة قبل رحلة زيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يحصن اللاعبين والجهاز الفني بالتطعيمات الخاصة قبل رحلة زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بمنح اللاعبين والجهاز الفني التطعيمات الخاصة برحلة زيمبابوي المقررلها فجر يوم 8 يناير الجاري، ، استعدادا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 يناير في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحصل لاعبو الفريق والجهاز الفني على مصل الملاريا خلال الـ48 ساعة الماضية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بلاتينيوم في القاهرة ورفع رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي في عدد النقاط، ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مواجهة إف سي مصر في السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة في منافسات بطولة الدوري الممتاز قبل السفر إلى زيمبابوي.