رياضة | أخر تطورات جراحة سعد سمير في وتر إكيليس

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ينتظر سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة لقدم بالنادي الأهلي، تقرير البروفيسور ماركوس فولتر، الذي أجرى له جراحة وتر أكيلس بأحدى المستشفيات في ألمانيا، وذلك لتحديد موعد عودته إلى مصر والبرنامج الذي سيقوم بتنفيذه بعد العودة.

وظهر سعد سمير بعد الجراحة مستعينا بعكازين، بعد أن قام الطبيب الألماني بتثبيت جهاز في القدم لضمان نجاح الجراحة وعدم حدوث أي مضاعفات في الأيام الأولى بعد العملية التي أجراها الأسبوع الماضي.