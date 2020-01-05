رياضة | اليوم.. نجم الأهلي يطير إلى ألمانيا لإستكمال برنامجه العلاجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. نجم الأهلي يطير إلى ألمانيا لإستكمال برنامجه العلاجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم إلى ألمانيا؛ للخضوع لفحص طبي جديد ويخضع اللاعب لفترة علاج طبيعي في ألمانيا تستمر لمدة شهر.

ويتوجه محمد محمود اليوم إلى ألمانيا، فيما يسافر حمدي فتحي برفقة الدكتور عبدالمجيد إبراهيم أخصائي العلاج الطبيعي يوم 17 من الشهر الجاري لاجراء فحوصات طبية جديدة للأطمئنان على حالته بعد جراحة غضروف الركبة التي خضع لها.

وكان محمد محمود قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال إحدى تدريبات الفريق الأحمر، حيث من المتوقع أن يغيب عن الفريق الأحمر لمدة تصل إلى 9 أشهر.