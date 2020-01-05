رياضة | عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة تخرج إلي النور وتقارير سعودية تؤكد إتمامها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة تخرج إلي النور وتقارير سعودية تؤكد إتمامها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، المفاوضات حال الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم ملف التعاقد مع مهاجم لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستعد النادي الأهلي، من أجل الإعلان عن الصفقة الجديدة، خلال الساعات المقبلة، بعدما وصلت المفاوضات بين النادي واللاعب الجديد، لخط النهاية وبات قريبًا من إرتداء الفانلة الحمراء.

وأشارت بعض الأنباء السعودية صباح اليوم، إلى نجاح النادي الأهلي، في إنهاء المفاوضات مع السوري عمر السومة لاعب أهلي جدة السعودي، من أجل تدعيم خط هجومه بالموسم الجاري.

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وأضافت الأنباء الواردة، أن الصفقة تم حسمها بالفعل بين مسؤولي الناديين وسط ترحيب من اللاعب لارتداء قميص بطل القارة السمراء، على أن يتم الإعلان ذلك في مؤتمر صحفي.

وكان النادي الأهلي، أعلن التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي، لمدة أربع مواسم ونصف في صفقة انتقال حر.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إف سي مصر، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.