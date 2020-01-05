رياضة | عرض جديد لإنقاذ صالح جمعة من مذبحة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض جديد لإنقاذ صالح جمعة من مذبحة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسؤولو النادي الأهلي بعض العروض العربية للحصول على خدمات لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحصل النادي الأهلي، على عروض من فرق شمال إفريقيا وتحديدًا من الدوري المغربي، للتعاقد مع خدمات صالح جمعة، والذي سيكون خارج حسابات القلعة الحمراء بالفترة المقبلة.

وكان النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، استقر على رحيل اللاعب خلال الشتاء الجاري، على سبيل الإعارة، بعدما خرج من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، وفشل في إثبات نفسه وإيجاد مكانة لنفسه في تشكيل الفريق.

ورفض صالح جمعة، فكرة الرحيل لأي نادي في الدوري المصري، متمسكًا بالعروض العربية والخليجية فقط، من أجل العودة لمستواه وسابق عهده.

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من ناحية أخرى نفى حمادة صدقي المدير الفني للهلال السوداني، وجود أي مفاوضات مع اللاعب أو ناديه للحصول على خدماته، قائلًا في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد: "لا توجد أي مفاوضات أو اتصالات باللاعب للحصول على خدماته في انتقالات الشتاء".

وأكمل صدقي حديثه: "اقتربنا من ضم رأس حربة من مالي، كما نضع ضمن حساباتنا بعض العناصر المحلية في الدوري السوداني، لبحث إمكانية التعاقد معها".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إف سي مصر، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

