رياضة | مدحت العدل يحتفل بمرور 109 عام على تأسيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدحت العدل يحتفل بمرور 109 عام على تأسيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الكاتب والسيناريست مدحت العدل، الاحتفال بذكرى مرور 109 سنة على تأسيس نادي الزمالك، وذلك الموافق 5 من شهر يناير.

ونشر "العدل" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التغريدات "تويتر" :الزمالك ..الفن ..المتعة ..المدرسة ..الجماهير التي تقدر وتحلل وتفهم أفضل من الخبراء ولا ترضي سوي متعة الأداء مهما كانت النتيجة.

وأضاف :الجمهور المختلف بإمتياز وعمق وبلا أصنام من عجوة لأي ممن ارتدوا الزِّي ..الزمالك بمتعته وتحضره وتاريخه هو جمهوره.. 109 سنة.