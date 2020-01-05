رياضة | عرض خيالي من مانشستر يونايتد لضم نجم ليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض خيالي من مانشستر يونايتد لضم نجم ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع جيمس ماديسون صانع ألعاب فريق ليستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات الدولي الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لدعم صفوفه وذلك بناءًا على رغبة سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الميرور" البريطانية فإن مانشستر يونايتد سيتقدم بعرض قيمته 40 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى لينجارد لاعب الشياطين الحمر لإقناع إدارة ليستر سيتي بالتخلي عن ماديسون.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.