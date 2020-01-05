رياضة | مفاجآت بالجملة في تشكيلة الزمالك أمام طنطا

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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تشكيل الابيض لمباراة اليوم أمام طنطا، المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب المحلة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى: محمد عواد

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خط الدفاع : أحمد عيد ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد حسن ويوسف أوباما وأحمد زيزو وأشرف بن شرقى وإسلام جابر.

عمر السعيد فى خط الهجوم.