رياضة | أمنيات محمد صلاح في 2020 .. البيرميرليج أبرزهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمنيات محمد صلاح في 2020 .. البيرميرليج أبرزهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى النجم الدولي محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية و حصد البطولات الأوروبية مع بداية عام 2020 الذي يحمل تحديات خاصة لصاروخ الشرق على الصعيدين الدولي مع منتخب مصر والمحلي مع الريدز.

تحديات محمد صلاح في العام 2020

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز التحديات التي تنتظر محمد صلاح في العام الجديد 2020 مع فريقه ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي ومنتخب مصر بفريقيه الأول والأولمبي.

1_ لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن الريدز

يعد لقب الدوري الإنجليزي أبرز طموحات نجمنا المصري محمد صلاح في العام الجديد حيث يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 بفارق كبير ومريح عن أقرب ملاحقيه ليستر الذي يأتي ثانياً برصيد 45 ولعب مباراة أكثر من الريدز.

اقترب ليفربول كثيراً من حسم لقب البيرميرليج الغائب عن خزائن الريدز منذ ثلاثة عقود وهي فترة كبيرة جدا على جماهير الريدز مما يجعل لقب النسخة الحالية له مذاق خاص عند محمد صلاح لأنه سيسجل بحروف من ذهب في تاريخ بطل دوري أبطال أوروبا كواحد من المساهمين في هذا الإنجاز الكبير.

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2_ الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا

بلا شك يرغب محمد صلاح مهاجم ليفربول في الحفاظ على اللقب الأغلى في العالم دوري أبطال أوروبا والذي يحمل الريدز نسخته الأخيرة عقب توفقهم على توتنهام هوتسبير بثنائية نظيفة في المباراة النهائية في مايو 2019 ، ويآمل أبناء يورجن كلوب وعلى رأسهم صاروخ الشرق في الحفاظ على اللقب الأوروبي حيث يستعد الفريق الأحمر لمواجهة أتليتكو مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 من النسخة الحالية والمقرر إقامتها الثلاثاء 18 فبراير 2020 على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

3_ المشاركة مع المنتخب المصري الأولمبي في أولمبياد طوكيو

يسعى محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر الأولمبي بطل بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنه في الحدث العالمي أولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية مطلع يونيو المقبل حيث يرغب جناح ليفربول في العودة من جديد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بعد مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012 مع الفراعنة ، وتُعد مشاركة صلاح مع منتخب الساجدين دفعة قوية لأرقام أفضل لاعب في أفريقيا نحو تحقيق اللقب الفردي الأغلى على الإطلاق وهوا جائزة البالون دور عن عام 2020.

4_ المنافسة من جديد على جائزة الأفضل في العالم

طموحات صاروخ الشرق المصري في العام الجديد لن تتوقف عند هذا الحد فالطبع صلاح يضع جائزة البالون دور نصب عينيه حيث جاء خامسا في العام 2019 وأمامه السنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي فإن دايك خلف حامل الجائزة الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث يرغب نجم المنتخب المصري في تحقيق العديد من البطولات هذا العام من أجل إرتفاع أسهمه في النهاية ومنافسة البرغوث الأرجنتيني على لقب الأفضل في العالم فهل يشهد العام الجديد كسر احتكار ميسي ورونالدو لهذا اللقب أم نقول في النهاية " لا جديد فقد فعلها ميسي مجدداً" ؟