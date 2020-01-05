رياضة | بيراميدز يرفض العروض الأوروبية لرحيل مهاجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يرفض العروض الأوروبية لرحيل مهاجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، بخدمات مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وعدم الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورفض النادي المملوك للمستثمر الإماراتي سالم الشمسي، رحيل اللاعب البوركيني إيريك تراوري مهاجم الفريق، بناءًا على طلب المدير الفني، الساعي للحفاظ على قوامه الرئيسي، رافضًا كل العروض المحلية والخارجية لانتقاله.

وكان تراوري، تلقى عروض من الدوري التركي خلال الساعات الماضية، أبرزها طرابزون سبور وألانيا سبور، للحصول على توقيعه لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء بنهاية الإعارة.

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ويأتي تمسك النادي بخدمات لاعبه، بسبب الارتباط بالمباريات وتلاحمها، بالإضافة للمنافسة على أكثر من لقب، أبرزها دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر والدوري المصري.

من ناحية أخرى، يسعى الجهاز الطبي لتجهيز محمد فاروق صانع ألعاب الفريق، خلال الساعات المقبلة، بعدما تعرض للإصابة وشكواه من آلام الركبة.

ويستعد بيراميدز سبورت، لمواجهة نادي الإسماعيلي مساء غدٍ الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.