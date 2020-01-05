رياضة | عاجل.. الهلال السوداني يكشف حقيقة مفاوضات ضم صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الهلال السوداني يكشف حقيقة مفاوضات ضم صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المدير الفني للهلال السوداني حمادة صدقي، على حقيقة وجود مفاوضات مع صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي المصري.

وأكد صدقي في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد: "لا توجد أي مفاوضات أو اتصالات باللاعب للحصول على خدماته في انتقالات الشتاء".

وأكمل صدقي حديثه: "اقتربنا من ضم رأس حربة من مالي، كما نضع ضمن حساباتنا بعض العناصر المحلية في الدوري السوداني، لبحث إمكانية التعاقد معها".

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وتطرق صدقي للحديث عن فرص الفريق في دوري أبطال أفريقيا : "المواجهة القادمة أمام النجم الساحلي، ستكون أكثر صعوبة، ونحلم خلالها بتأكيد اقترابنا من التأهل في حالة تحقيق الفوز".

وواصل حديثه: "المواجهات في دوري الأبطال في غاية الصعوبة والقوة، ولا أفكر في مواجهة الأهلي حاليا، وكل تركيزي فقط على حسم التأهل أمام النجم الساحلي وبلاتينيوم".

الجدير بالذكر أن الأهلي والنجم الساحلي والهلال السوداني يتساوون في رصيد 6 نقاط بالمجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويتأهل الأول والثاني للدور التالي.