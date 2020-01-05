رياضة | مفاجأة.. بوجبا ينتقل إلي غريم يوفنتوس في صفقة تبادلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. بوجبا ينتقل إلي غريم يوفنتوس في صفقة تبادلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد تقرير صحفي بريطاني، صباح اليوم الأحد، أنه يوجد تطورات جديدة بشأن مستقبل الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد.

ونوهت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلي أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، دفع إدارة ناديه للانقضاض على بوجبا، والتفوق على يوفنتوس بشأن حسم الصفقة.

وفي سياق متصل أكدت "ميرور" في تقريرها اليوم، أن مانشستر يونايتد أبلغ إنتر بأنه يريد ضم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قبل السماح بانتقال بوجبا إلى "سان سيرو".

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وأضافت الصحيفة في تقريرها أن بوجبا أعطى الضوء الأخضر للانضمام إلى كونتي، الذي سبق أن عمل معه خلال فترة وجوده رفقة يوفنتوس.

وشددت على أن بوجبا يفضل العودة إلى إيطاليا بدلاً من الانتقال إلى الليجا وتمثيل ريال مدريد، لا سيما أنه سيلعب في الكالتشيو تحت قيادة كونتي.

وأتمت "ميرور" تقريرها الصادر اليوم الأحد، أن الصفقة التبادلية على الأغلب لن تتم قبل الصيف المقبل، ولكن هذا لم يمنع إنتر من محاولة تسريع المفاوضات للحصول على بوجبا خلال الشهر الحالي.