رياضة | ريال مدريد يستقر على بديل بنزيما "مفاجأة من العيار الثقيل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستقر على بديل بنزيما "مفاجأة من العيار الثقيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي ريال مدريد الإسباني على بديل الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الفريق الأول للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واشار موقع الكالتشيو ميركاتو إلى أن البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم فريق ليفربول هو المرشح الأول من قبل ريال مدريد ليحل محل كريم بنزيما.

واضاف الموقع، أن النادي الملكي يري مهاجم ليفربول فيرمينيو هو اللاعب الوحيد القادر على سد العجز الذي سيتركه كريم بنزيما.