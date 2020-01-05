الدرفيرلد يوقع صفقة جديدة مع توتنهام

الأحد 5 يناير 2020

أنهى ​توبي الدرفيرلد​ المماطلة بشأن توقيع عقده الجديد مع ​توتنهام​.



فقد وقع اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 30 عامًا تمديدًا مدته ثلاث سنوات ونصف العام لصفقته الحالية على الرغم من أن معظم المراقبين اعتقدوا أنه سيغادر في صفقة انتقال مجاني في ​نهاية الموسم​.

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وقال: "من الناحية المالية، بذل النادي مجهودًا جيدًا أظهر لي أنهم يريدونني حقًا ومنحوني الاحترام. ربما يمكنني كسب الكثير في مكان آخر، ولكن بعد ذلك اخترت الولاء، وهذا يستحق شيئًا أيضًا".

وأضاف: "لقد تحدثت إلى زوجتي، لدينا طفل ثانٍ في الطريق. أولاً وقبل كل شيء، سألتها ماذا تريد، فقالت إنها سعيدة بالبقاء، إنها تحب المكان، لكن يمكنني اختيار ما أريد".

واعترف ألدرفيرلد أن إغراء اللعب تحت ​قيادة​ ​مورينيو​ كان عاملاً آخر في قراره بالبقاء في توتنهام.