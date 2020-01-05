شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يحدد موعد عودة رمضان صبحي للتدريبات عقب مواجهة بلاتينيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسات في الجيم بعد تنفيذ المرحلة الأولى من العلاج الطبيعي، وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الطبي بعد تعرض اللاعب لتمزق في العضلة الخلفية وإعلان غيابه في وقت سابق فترة تصل إلى 6 أسابيع.

وبدأ صبحي تنفيذ بعض الفقرات داخل الجيم، على أن تتحدد المرحلة الجديدة في برنامجه التأهيلي بعد عودة بعثة الفريق من زيمبابوي والانتهاء من مواجهة بلاتينيوم التي تقام يوم 11 يناير الجاري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقام رمضان صبحي بتنفيذ البرنامج الذي حدده الجهاز الطبي وذلك بمقر النادي بالجزيرة.