شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يواجه إيفرتون بكأس الاتحاد الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره إيفرتون اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الدور الثالث الـ«64» لكأس الاتحاد الإنجليزى.

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وتنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، فيما ستتم إذاعتها على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

ويلتقى إيفرتون مع الريدز على ملعب الأخير، بحثًا عن التخلص من خيبة الأمل التي لازمته طوال عقدين في قمة مرسيسايد على هذا الملعب.

ولم يحقق إيفرتون الفوز في ملعب أنفيلد منذ سبتمبر 1999، وتلقى هزيمة ساحقة (5- 2) هذا الموسم في البريميرليج وهى نتيجة تسببت في إقالة المدرب السابق ماركو سيلفا قبل تولى أنشيلوتى المهمة.