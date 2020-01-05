شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم بالدوري: الزمالك يواجه طنطا.. والأهلي يستضيف نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الأحد، 3 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تنطلق المباريات بمواجهة قوية بين وصيف الدوري نادي المقاولون العرب ومصر المقاصة في محاولة للهروب من سلسلة النتائج السلبية، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، على استاد المقاولون العرب.

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وفي ثاني مباريات اليوم، يستضيف نادي طنطا نظيره الزمالك على استاد غزل المحلة، وتنطلق المباراة في الخامسة مساء.

وفي ختام لقاءات اليوم، يدخل متصدر الترتيب الأهلي في صدام مع نادي إف سي مصر صاحب المركز الـ13، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة، في الساعة السابعة والنصف مساء.

وتذاع المباريات على الهواء مباشرة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.