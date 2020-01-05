شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل ناري متوقع لمباراة ليفربول وإيفرتون في كأس الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 يلتقي فريق ليفربول مع نظيره إيفرتون، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات دور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. وتُقام مباراة ليفربول وإيفرتون على ملعب أنفيلد رود معقل الريدز. التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام إيفرتون: حراسة المرمى: أدريان. خط الدفاع: ميلنر، هوفر، جوميز، ويليامز. Advertisements خط الوسط: لالانا، جونز، مينامينو. خط الهجوم: ماني، إليوت، أوريجي. التشكيل المتوقع لـ إيفرتون أمام ليفربول: حراسة المرمى: بيكفورد. خط الدفاع: كولمان، ياري مينا، مايكل كين، لوكاس دينييه. خط الوسط: فابيان ديلف، شنايدرلين، دوارتي، سيديبي. خط الهجوم: كالفيريت لوين، ريتشارليسون.

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