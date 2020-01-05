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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد ومعلق والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون في كأس الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
يلتقي فريق ليفربول مع نظيره إيفرتون، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات دور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وتُقام مباراة ليفربول وإيفرتون على ملعب أنفيلد رود معقل الريدز.
موعد مباراة ليفربول وإيفرتون
تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 6:01 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:01 بتوقيت مكة المكرمة.
القناة الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون
تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2.
مُعلق مباراة ليفربول وإيفرتون
يعلق عصام الشوالي على تلك المباراة.
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