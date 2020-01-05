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مورينهو يستهدف أول صفقاته مع توتنهام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

يعيش جوزيه مورينهو الملقب بأسبيشيال وان أوقات صعبة مع سبيرز توتنهام هذه الأيام وخاصةً بعد تلقيه الخسارة في المباراة الماضية أمام ساوثهامبتون بهدف نظيف .

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وذكرت وسائل الإعلام الإنجليزية رغبة مورينيو الشديدة في التعاقد مع مهاجم إيسي ميلان بيانتيك لتعزيز خط هجوم الفريق في الفترة الحالية بعد فتح سوق الإنتقالات الحالية 

ويرغب مورينيو في التعاقد مع بيانتيك خاصة بعد تأكد غياب هداف الفريق هاري كين لفترة طويلة شهر ونصف بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام ساوثهامبتون .

جدير بالذكر أن موقف بيانتيك مع الميلان لن يكون مريحاً بعد التعاقد مع مهاجم آخر وهو النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والعودة إلي الديار مجدداً .

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