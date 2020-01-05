شكرا لقرائتكم رئيس الاسماعيلى الأسبق يغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقب تعرضة لوعكة غادر العميد محمد ابو السعود رئيس النادي الاسماعيلي الأسبق المستشفى بعد استقرار حالته الصحية استلزمت دخوله غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات ، وحرص عدد من قيادات ورموز قلعة الدراويش علي زيارة ابو السعود للاطمئنان على صحته، وحرص ابو السعود على شكر من وقف بجواره فى محنة المرض

فى سياق مختلف، قال ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى بالاسماعيلى أن أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق بدأ فى التعافى من الإصابة التى تعرض لها فى الحوض ، ويستعد الدراويش لمواجهة بيراميدز الثلاثاء المقبل على ملعب الدفاع الجوى بالقاهرة لحساب الأسبوع الــ12 للدورى المحلى.

وأضاف هريدى : "اللاعب سينتظم بالتدريبات الجماعية غدا أو بعد غد على أقصى تقدير لتصبح مشاركته فى المباريات المقبلة حسب وجهة نظر الجهاز الفنى".

وبسؤاله عن موقف محمد مجدى قلب دفاع الفريق أجاب :”تعرض لشد خفيف فى الضامة وسيخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه النهائى من اللقاء".

وأكد أدهم السلحدار المدير الفنى للإسماعيلى على ضرورة بذل كل لاعب قصارى جهده وتقديم أفضل ما لديه ، مشددا على أنه لا يوجد مكان لأي لاعب مقصر بصفوف الفريق.

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وشدد مدرب الإسماعيلى على أن الفرص لن تُهدى، وأنه يتعين على اللاعبين انتهازها لحجز مقعد بتشكيل الفريق ، مع بذل جهود مضاعفة خلال الفترة من أجل تعويض سلسلة الاخفاقات الماضية.

وتأكد غياب الدولى العراقى همام طارق لاعب وسط الإسماعيلى عن مواجهة بيراميدز بحسب تأكيدات الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للدراويش ، يأتى ذلك فى ظل شعور اللاعب باجهاد شديد ليقرر الجهاز الفنى منحه اجازة لمدة أسبوع بناء على نصائح من الجهاز الطبى.

ولم يغب اللاعب الدولى عن أى مباراة للدراويش فضلا عن مشاركاته ضمن صفوف منتخب بلاده وهو أصابه بالاجهاد والارهاق نظرا لضيق الوقت بين المباريات.

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً.