اخبار الرياضه

الأهلى ينتهى من إجراءات التطعيمات قبل السفر لزيمبابوى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الأهلى ينتهى من إجراءات التطعيمات قبل السفر لزيمبابوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل لاعبو النادى الاهلى والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر  التطعيمات الخاصة برحلة زيمبابوي المقررلها  فجر يوم 8 يناير الجاري، ، استعدادا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 يناير في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وحصل لاعبو الفريق والجهاز الفني على مصل  الملاريا خلال الـ48 ساعة الماضية. 

 

وحدد الجهاز الفنى للفريق فجر الثامن من يناير الجارى موعدًا للسفر إلى زيمبابوى؛ استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 من الشهر ذاته ، وبات من المقرر أن تطير بعثة الأهلى إلى زيمبابوى فى رحلة طيران تشهد ترانزيت فى مطار أديس أبابا الإثيوبى قبل الوصول إلى هرارى، عاصمة زيمبابوي، وتستقل بعدها البعثة طائرة داخلية إلى مدينة بولاوايو التى تحتضن اللقاء وتبعد عن العاصمة بـ450 كيلو مترا، كما حدد الجهاز الفنى للفريق فجر 13 يناير الجاري، موعدًا لعودة الفريق إلى القاهرة من زيمبابوى عقب مواجهة بلاتينيوم حيث تغادر بعثة الأهلى زيمبابوى فى اليوم التالى للمباراة على أن تصل إلى القاهرة فى الموعد السابق ذكره ويسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الاداري البعثة بـ24 ساعة.

 

Advertisements

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بلاتينيوم في القاهرة ورفع رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي في عدد النقاط، ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويخوض الأهلي مواجهة إف سي مصر في السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة في منافسات بطولة الدوري الممتاز قبل السفر إلى زيمبابوي.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى ينتهى من إجراءات التطعيمات قبل السفر لزيمبابوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا