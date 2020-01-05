شكرا لقرائتكم الأهلى ينتهى من إجراءات التطعيمات قبل السفر لزيمبابوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل لاعبو النادى الاهلى والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر التطعيمات الخاصة برحلة زيمبابوي المقررلها فجر يوم 8 يناير الجاري، ، استعدادا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 يناير في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وحصل لاعبو الفريق والجهاز الفني على مصل الملاريا خلال الـ48 ساعة الماضية.

وحدد الجهاز الفنى للفريق فجر الثامن من يناير الجارى موعدًا للسفر إلى زيمبابوى؛ استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 من الشهر ذاته ، وبات من المقرر أن تطير بعثة الأهلى إلى زيمبابوى فى رحلة طيران تشهد ترانزيت فى مطار أديس أبابا الإثيوبى قبل الوصول إلى هرارى، عاصمة زيمبابوي، وتستقل بعدها البعثة طائرة داخلية إلى مدينة بولاوايو التى تحتضن اللقاء وتبعد عن العاصمة بـ450 كيلو مترا، كما حدد الجهاز الفنى للفريق فجر 13 يناير الجاري، موعدًا لعودة الفريق إلى القاهرة من زيمبابوى عقب مواجهة بلاتينيوم حيث تغادر بعثة الأهلى زيمبابوى فى اليوم التالى للمباراة على أن تصل إلى القاهرة فى الموعد السابق ذكره ويسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الاداري البعثة بـ24 ساعة.

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وكان الأهلي قد حقق الفوز على بلاتينيوم في القاهرة ورفع رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي في عدد النقاط، ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويخوض الأهلي مواجهة إف سي مصر في السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة في منافسات بطولة الدوري الممتاز قبل السفر إلى زيمبابوي.