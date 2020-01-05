شكرا لقرائتكم علاء نبيل: الأهلى أفضل فريق فى مصر.. ومحمد االشناوى يفوق كل الحراس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال علاء نبيل المدير الفنى السابق للمقاولون العرب أن فريق الأهلى هو الافضل فى مصر بلا منازع ، جاء ذلك فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" مع الاعلامية ميرهان عمرو

مؤكداً أن محمد الشناوى حارس مرمى المارد الأحمر يعد حارس مصر الأول حالياً ،وقال نبيل : "الاهلى مستواه ثابت وهو الافضل فى مصر بلا منازع ، الفريق الوحيد الذى يخوض مبارياته بمستوى ثابت ويقدم كورة ممتعة ، بفضل امتلاكه ذخيرة من النجوم ولكن يعانى ايضاً من كثرة الاصابات وبعض الثغرات الدفاعية".

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ويضيف مدرب منتخب مصر السابق : "محمد الشناوى هو حارس مصر الأول حالياً ، مستوى ثابت وأداء متميز يفوق كل حراس الدوري ، بينما الاهلى يعانى من غياب رأس الحربة المميز ولكن أداء المارد الاحمر الهجومى يغطى على هذه السلبية ".

وعن رؤيته لتطوير اداء منتخب مصر فى الفترة المقبلة قال علاء نبيل : "المنتخب الاولمبى مستقبل الكرة المصرية ، ويجب أن يكون ستة من عناصره هما ذخيرة وقوام المنتخب الاول فى السنوات المقبلة بجانب نجوم الفراعنة المميزون وعلى رأسهم محمد صلاح وأحمد حجازى وطارق وحامد وحمدى فتحى ومحمد الشناوى".

وعن توقعاته لاداء كهربا مع الاهلى قال علاء نبيل : " لو ثبت نفسه هيفرق معاه كتير ، جمهور الاهلى منتظر كهربا وأيضاً جمهور الزمالك وهذا ماسيضع ضغوط كبيرة على اللاعب ".

ويواصل قطار الاهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم،الأحد، رحلة الحفاظ على لقب الدوري العام عندما يواجه فريق إف سي مصر بإستاد القاهرة في اللقاء الذى سيكون بمثابة "السهل المُمتنع" للمارد الأحمر في رحلة التتويج بلقب الدوري للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه ، ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققا العلامة الكاملة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته في دوري ابطال افريقيا، فيما يحتل اف سي مصر المركز الـ 12 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة.