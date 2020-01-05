شكرا لقرائتكم طنطا ضد الزمالك .. تعرف على التشكيل المتوقع للأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طنطا ضد الزمالك



استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة طنطا المقرر إقامتها اليوم على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري المصري، والتي يسعى من خلالها الفريق الأبيض إلى مواصلة الانتصارات بعد استعادة نغمة الفوز عقب الفوز على أسوان بهدفين دون رد، والتى جمعت بينهما مساء الخميس الماضى، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك ضد طنطا



ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مباراته ضد طنطا بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي.. محمد عواد

خط الدفاع .. أحمد عيد ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة

خط الوسط.. محمد حسن وأوباما وأمامهما أحمد زيزو وأشرف بن شرقى وإسلام جابر

خط الهجوم .. عمر السعيد

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موعد مباراة طنطا ضد الزمالك



تقام مباراة الزمالك وطنطا فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد، على ستاد غزل المحلة، حيث يرغب كارتيرون في حصد الثلاث نقاط من أجل التقدم خطوة جديدة نحو المنافسة على لقب الدوري بعد أن فقد نقاط كثيرة في الجولات السابقة.

ترتيب نادي الزمالك فى الدوري المصري



ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف، وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

Zamalek .. مباراة الزمالك اليوم



كان كارتيرون استبعد الرباعي محمود علاء ومحمد أبو جبل ومحمد عبد الشافي ومصطفى محمد من قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم بالمنصورة استعدادا للقاء طنطا، وذلك من أجل إراحتهم قبل مواجهة زيسكو يونايتد في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

فيما يغبب ثنائي خط الوسط طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي عن مباراة الزمالك ضد طنطا بعد تعرض الأول للطرد في مباراة أسوان وحصول الثاني على الإنذار الثالث فى نفس اللقاء، بخلاف استبعاد محمود حمدى الونش أيضا للراحة ، بالإضافة إلى استمرار غياب حازم إمام ومحمود عبد الرازق "شيكابالا: لعدم الجاهزية.

ترتيب نادي طنطا في الدوري المصري



على الجانب الآخر، يسعى طنطا بقيادة أيمن المزين إلى الخروج بنتيجة إيجابيه أمام الزمالك لتعديل موقفه فى ترتيب المسابقة،والابتعاد عن منطقة الصراع مع الهبوط، حيث إنه يحتل المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط،بعدما خاض 11 مواجهة حقق خلالهم الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 لقاءات وهزم فى 3 مباريات، بينما سجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفًا.