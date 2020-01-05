تطور سريع في أزمة قيد كهربا مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطور سريع في أزمة قيد محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
وقال شوبير،في تصريحات إذاعية له صباح اليوم الأحد، إن الأهلي سيحسم إجراءات قيد كهربا خلال الساعات القليلة المقبلة .
وأوضح شوبير أن مندوباً من النادي الأهلي متواجد حالياً في الاتحاد الرة لحسم إجراءات قيد محمود كهربا بشكل رسمي، بعدما كان اتحاد الكرة متمسكاً بالحصول على كافة مستحقاته المتأخرة لدى الأهلي لإنهاء إجراءات قيد اللاعب.
ورجح الإعلامي مشاركة كهربا مع فريقه الأهلي في مباراته أمام إف سي مصر، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من منافسات الدوري الممتاز.
وكان الأهلي قد حصل على خدمات لاعب الزمالك السابق، محمود كهربا، قادماً من صفوف نادي أفيس البرتغالي، بعدما رحل عن القلعة البيضاء لرغتبه في خوض تجربة الاحتراف.
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