راتب خيالي.. محمد صلاح الأعلى أجراً في صفوف ليفربول.. تعرف على الأجر السنوي لـ «الفرعون» بالجنيه المصري

أزاحت صحيفة "ميرور" البريطانية الستار عن لائحة الأجور السنوية التي يتقاضاها لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي، القريب من تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بعد غياب 30 عاماً.

ويتصدر ليفربول حالياً جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، متفوقاً بفارق 13 نقطة على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، و14 نقطة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، بعد 21 جولة من انطلاق المسابقة، فضلاً عن امتلاك ليفربول مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد.

وقالت الصحيفة إن ليفربول يصرف أكثر من 110 ملايين جنيه إسترليني على أجور لاعبيه، سعياً لتحقيق لقب "البريميرليج" الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1990.

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وأشارت الصحيفة إلى أن النجم العربي المصري محمد صلاح يحصل على راتب أسبوعي يصل لـ 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً (ما يعادل 10.4 مليون جنيه إسترليني سنوياً ويوازى 210 مليون جنيه مصري)،ليكون هو اللاعب الوحيد في صفوف ليفربول الذي يتقاضى أعلى الأجور.

كما أن راتب صلاح يجعله في المركز الثامن بين لاعبي الدورى الإنجليزي خلف ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، وكيفين دي بروين ورحيم سترلينج وبول وبوجبا ومسعود أوزيل ومارسيال وسيرجيو أجويرو.

ويحصل كل من فيرمينو وفيرجيل فان دايك راتباً أسبوعياً يصل لـ 180 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل 9.46 مليون جنيه إسترلينى سنوياً)، ويتقاسم جوردان هندرسون وجيمس ميلنر المركز الثالث في قائمة الأعلى أجراً بليفربول، حيث يتقاضى كلاً منهما 140 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً (ما يعادل 7.28 مليون جنيه إسترليني سنوياً).

وأضافت الصحيفة أن النجم السنغالي ساديو ماني يتقاضى راتباً أسبوعياً يصل لـ 100 ألف جنيه إسترلينى، ما يعادل 5.2 مليون جنيه إسترلينى سنوياً.