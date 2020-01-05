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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فجر شومان لاعبة تنس الطاولة: هسيب الرياضة بعد الجواز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، نجمة اليوم هى فجر شومان لاعبة منتخب تنس الطاولة ، والتى لا تظهر كثيرا فى الإعلام، فى ظل تركيزها على البطولات والتدريبات.
فجر شومان 3
الاستماع الى الموسيقى على الشاطئ، كل ما تتوفر فرصة لذلك أنتهزها للاستماع للموسيقى ومن حولى المياه.
لاعبة الطاولة
الملوخية.. بحب أكلها وأطبخها جدا.
فجر خارج الملعب
السويدى زلاتان إبراهيمو فيتش نجمى المفضل جدا ، رغم أنه ليس له علاقة بتنس الطاولة.من مطربك المفضل؟
كوردو ألماظ.
لاعبة تنس الطاولة
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟
سيدة أعمال، يكون عندى شركة أو عمل خاص بى بعيدا عن الرياضة، وأكون أنا صاحبة الشغل.
فجر و السيلفى
لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا خالص مش بتعامل مع الموقف بيكون الرد هو التجاهل.
فجر شومان 2
أمينة خليل، جميلة ورقيقة.
فجر شومان لاعبة تنس الطاولة
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال طبعا، بيكون أسهل وعملى أكتر.
فجر لاعبة الطاولة
طبعا الأفضل يكون رياضى، لكن لم يكن رياضيا لن تكون هناك أى مشكلة فى الموضوع.
فجر شومان
بالنسبة لى ناوية أسيب الرياضة بعد الارتباط والزواج.
فجر ع البحر
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