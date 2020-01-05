شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فجر شومان لاعبة تنس الطاولة: هسيب الرياضة بعد الجواز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، نجمة اليوم هى فجر شومان لاعبة منتخب تنس الطاولة ، والتى لا تظهر كثيرا فى الإعلام، فى ظل تركيزها على البطولات والتدريبات.



فجر شومان 3

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الاستماع الى الموسيقى على الشاطئ، كل ما تتوفر فرصة لذلك أنتهزها للاستماع للموسيقى ومن حولى المياه.



لاعبة الطاولة

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الملوخية.. بحب أكلها وأطبخها جدا.



فجر خارج الملعب

من هو نجمك المفضل؟

السويدى زلاتان إبراهيمو فيتش نجمى المفضل جدا ، رغم أنه ليس له علاقة بتنس الطاولة.

من مطربك المفضل؟

كوردو ألماظ.



لاعبة تنس الطاولة

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

سيدة أعمال، يكون عندى شركة أو عمل خاص بى بعيدا عن الرياضة، وأكون أنا صاحبة الشغل.

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فجر و السيلفى

لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا خالص مش بتعامل مع الموقف بيكون الرد هو التجاهل.



فجر شومان 2

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

أمينة خليل، جميلة ورقيقة.



فجر شومان لاعبة تنس الطاولة

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال طبعا، بيكون أسهل وعملى أكتر.



فجر لاعبة الطاولة

تحبى ترتبطى بشخص رياضى أم غير رياضى؟

طبعا الأفضل يكون رياضى، لكن لم يكن رياضيا لن تكون هناك أى مشكلة فى الموضوع.



فجر شومان

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى أيه؟

بالنسبة لى ناوية أسيب الرياضة بعد الارتباط والزواج.