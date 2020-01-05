شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل لتايم سبورت: الأهلى بطل الدورى.. والزمالكاوية منتظرين أداء كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء نبيل، المدير الفنى السابق للمقاولون العرب، أن فريق الأهلى هو الأفضل فى مصر بلا منازع، موضحاً أن محمد الشناوى حارس مرمى المارد الأحمر هو حارس مصر الأول حالياً، قائلا، "الأهلى مستواه ثابت وهو الأفضل فى مصر بلا منازع، وبطل الدورى، والفريق الوحيد الذى يخوض مبارياته بمستوى ثابت ويقدم كرة ممتعة، بفضل امتلاكه ذخيرة من النجوم، ولكن يعانى أيضاً من كثرة الإصابات وبعض الثغرات الدفاعية".

وأضاف مدرب منتخب مصر السابق، فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" مع الاعلامية ميرهان عمرو، "محمد الشناوى هو حارس مصر الأول حالياً، مستوى ثابت وأداء متميز يفوق كل حراس الدورى، بينما الأهلى يعانى من غياب رأس الحربة المميز ولكن أداء المارد الاحمر الهجومى يغطى على هذه السلبية ".

وعن رؤيته لتطوير اداء منتخب مصر فى الفترة المقبلة قال علاء نبيل، "المنتخب الأولمبى مستقبل الكرة المصرية، ويجب أن يكون ستة من عناصره هم ذخيرة وقوام المنتخب الأول فى السنوات المقبلة، بجانب نجوم الفراعنة المميزين، وعلى رأسهم محمد صلاح وأحمد حجازى وطارق وحامد وحمدى فتحى ومحمد الشناوى".

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وعن توقعاته لأداء كهربا مع الأهلى قال علاء نبيل، "لو ثبت نفسه هيفرق معاه كتير، جمهور الأهلى منتظر كهربا وأيضاً جمهور الزمالك، وهذا ما سيضع ضغوطا كبيرة على اللاعب ."

ويواصل قطار الأهلى، فى السابعة والنصف من مساء اليوم،ا لأحد، رحلة الحفاظ على لقب الدورى العام عندما يواجه فريق إف سى مصر باستاد القاهرة فى اللقاء الذى سيكون بمثابة "السهل المُمتنع" للمارد الأحمر فى رحلة التتويج بلقب الدورى للموسم الخامس على التوالى وللمرة الـ42 فى تاريخه.

ويحتل الأهلى صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز فى 9 مباريات محققا العلامة الكاملة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته فى دورى ابطال افريقيا، فيما يحتل اف سى مصر المركز الـ 12 فى جدول الدورى برصيد 11 نقطة من 11 مباراة، وحقق الفريق الفوز فى المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف على فريق طنطا، ورغم فارق الترتيب فى جدول الدورى، ورغم فارق الخبرات والإمكانيات الفنية والتاريخ بين الفريقين، والتى تصب فى مصلحة الأهلى بالطبع، إلا أن المارد الأحمر يرى أن مواجهة الليلة ستكون صعبة للغاية لأنها أمام فريق يلعب بدون ضغوط ويؤدى بشكل جيد أمام الكبار تحديداً، كما أن الضغوط كبيرة على حامل اللقب بفضل انتصاراته الأخيرة محلياً وأفريقياً وهو ما يجعل مواجهة إف سى مصر صعبة على أبناء السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الذى يرغب فى تحقيق الفوز العاشر فى بطولة الدورى من أجل "تأمين" القمة وتجهيز الفريق بشكل جيد للمواجهة المرتقبة والهامة السبت المقبل أمام بلاتينيوم الزيمبابوى بملعب الأخير فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.