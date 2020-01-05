شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار حالة محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلى الأسبق ويغادر المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر العميد محمد أبو السعود، رئيس النادى الإسماعيلى الأسبق، المستشفى بعد استقرار حالته الصحية عقب تعرضه لوعكة استلزمت دخوله غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وزار عدد من قيادات ورموز قلعة الدراويش أبو السعود للاطمئنان على صحته، وحرص أبو السعود على تقديم الشكر لكل من وقف بجواره فى محنة المرض، وكتب عبر صفحته الشخصية عبر فيس بوك، "الشكر الخالص لكل أصدقائى وأحبابى الذين تفضلوا بالزيارة فى المستشفى أو بالمنزل ولكل طاقم مستشفى والأطباء والممرضين والممرضات وأهلى وإخوتى وأولادى على العناية الفائقة التى أحاطونى بها طوال فترة المحنة المرضية الطارئة الحمد لله أنا الآن أتعافى بالمنزل وسأشكر الجميع بمجرد قدرتى على ذلك."

فى سياق مختلف، قال ناصر هريدى، عضو الجهاز الطبى بالإسماعيلى، إن أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق بدأ التعافى من الإصابة التى تعرض لها فى الحوض، ويستعد الدراويش لمواجهة بيراميدز الثلاثاء المقبل على ملعب الدفاع الجوى بالقاهرة لحساب الأسبوع الــ12 للدورى المحلى.

وأضاف هريدى : "اللاعب سينتظم بالتدريبات الجماعية غدا أو بعد غد على أقصى تقدير لتصبح مشاركته فى المباريات المقبلة حسب وجهة نظر الجهاز الفنى".

وبسؤاله عن موقف محمد مجدى قلب دفاع الفريق أجاب :”تعرض لشد خفيف فى الضامة وسيخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه النهائى من اللقاء".

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ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً.

وأكد أدهم السلحدار المدير الفنى للإسماعيلى على ضرورة بذل كل لاعب قصارى جهده وتقديم أفضل ما لديه، مشددا على أنه لا يوجد مكان لأى لاعب مقصر بصفوف الفريق.

وشدد مدرب الإسماعيلى على أن الفرص لن تُهدى، وأنه يتعين على اللاعبين انتهازها لحجز مقعد بتشكيل الفريق، مع بذل جهود مضاعفة خلال الفترة من أجل تعويض سلسلة الاخفاقات الماضية.

وأختتم حديثه بأنه يجب على جميع اللاعبين اعلاء مصلحة الفريق والسعى نحو استعادة سكة الانتصارات من أجل اعادة البسمة على وجوه الجماهير المحبة للكيان.

وتأكد غياب الدولى العراقى همام طارق لاعب وسط الإسماعيلى عن مواجهة بيراميدز بحسب تأكيدات الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للدراويش، يأتى ذلك فى ظل شعور اللاعب باجهاد شديد ليقرر الجهاز الفنى منحه اجازة لمدة أسبوع بناء على نصائح من الجهاز الطبى.

ولم يغب اللاعب الدولى عن أى مباراة للدراويش فضلا عن مشاركاته ضمن صفوف منتخب بلاده وهو أصابه بالاجهاد والارهاق نظرا لضيق الوقت بين المباريات.