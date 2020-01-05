شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى للأهلى فى اتحاد الكرة لإنهاء أزمة قيد كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، فى مقر اتحاد الكرة، منذ قليل، لإنهاء إجراءات قيد محمود كهربا لاعب الفريق الجديد، حيث يتمسك مسئولو اتحاد الكرة بالحصول على المستحقات المتأخرة لدى النادى الأهلى قبل قيد محمود كهربا الوافد الجديد من أفيش البرتغالى فى القائمة، قبل مباراة إف سى مصر فى الجولة الـ12 بالدورى على استاد القاهرة. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلى مطالب بسداد 8 ملايين جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة من قيد بعض اللاعبين بجانب 3 % من قيمة عقد اللاعب، بخلاف نصيب اتحاد الكرة من عائد البث الفضائى للأهلى وتقدر نسبة الجبلاية بـ15% من العائد.

ويعقد مرجان جلسة مع وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، للتشاور حول هذه الأمور ومحاولة إنهائها حتى يتم قيد اللاعب رسميا فى القائمة الحمراء بعد وصول البطاقة الدولية رسميا.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة أمس وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود كهربا جناح الأهلى الجديد من أفيش البرتغالى، ليتم إنهاء الجدل حول هذا الأمر، على أن يتم قيد اللاعب رسميا فى قائمة الأهلى الشتوية اليوم الأحد ليصبح من حقه المشاركة فى مباريات الدورى اعتبارا من مباراة اليوم أمام نادى مصر فى الأسبوع الـ12.

وأعلن النادى الأهلى أيضا عن وصول بطاقة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول، ليصبح من حقه المشاركة مع فريقه فى المباريات الرسمية المقبلة، على أن يرتدى اللاعب القميص رقم 26 مع الفريق الأحمر.

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وأكد عبدالحفيظ تقديره الكامل لسعد سمير حيث سيتم قيد كهربا بدلا منه، كون سعيد سمير أحد أبناء النادي المخلصين، وأحد الركائز الأساسية بالفريق، الذي لم يدخر جهدًا في خدمة الأهلي على مدى مسيرته مع النادي.

وحرص عبدالحفيظ على إجراء اتصال هاتفى مع سعد سمير قبل رفع اسمه من القائمة، وأكد له تقدير النادي لجهوده وانضباطه وسلوكه المميز.

بينما جاء رد اللاعب أكثر إيجابية، مؤكدًا أنه تحت أمر النادي في أي وقت، مؤكدًا أنه لا يشغله الوجود في القائمة بقدر ما يهمه تحقيق كل البطولات، التي يشارك بها الفريق هذا الموسم محليًّا وإفريقيًّا، مشددًا على أن ارتباطه مع النادي ليس بعقود أو بالوجود في القائمة.

وأشاد مدير الكرة بالنادي برد فعل اللاعب، وأنه أمر غير مستغرب من سعد سمير، كونه أحد أبناء النادي، مشيرًا إلى أن الفريق في انتظار عودته من جديد بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة، للمشاركة في المباريات الفترة المقبلة.