ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة مع إسبانيول وفوز ريال مدريد على خيتافي

الأحد 5 يناير 2020

أسدل الستار عن مباريات اليوم الأول من الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، بتعادل برشلونة بهدفين مقابل هدفين.

وتعادل برشلونة مع إسبانيول، في ديربي كتالونيا، بهدفين مقابل هدفين.

وفاز ريال مدريد على خيتافي بثلاثية دون رد، كما حقق أتلتيكو مدريد فوزًا على ليفانتي بهدفين لهدف.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

1- برشلونة 40 نقطة.

2- ريال مدريد 40 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 35 نقطة

4- إشبيلية 35 نقطة

5- ريال سوسيداد 31 نقطة

6- فالنسيا 31 نقطة

7- خيتافي 30 نقطة

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8- أتلتيك بيلباو 29 نقطة

9- ليفانتي 26 نقطة

10- فياريال 25 نقطة

11- غرناطة 24 نقطة

12- أوساسونا 23 نقطة

13- ريال بيتيس 23 نقطة

14- بلد الوليد 21 نقطة

15- ديبورتيفو آلافيس 19 نقطة

16- إيبار 19 نقطة

17- ريال مايوركا 15 نقطة

18- سيلتا فيجو 14 نقطة

19- ليجانيس 14 نقطة

20- إسبانيول 11 نقطة.